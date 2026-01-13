José Ramírez irá al Clásico y jugará donde lo necesiten

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

La superestrella de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, confirmó de manera categórica su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo de este año 2026.

"Participar, ayudar y ganar, ese es nuestro objetivo. Traer el trofeo a casa, a República Dominicana. Hemos hablado mucho de ello. Hablé con Nelson Cruz y también con Juan Soto; él es el capitán y lo sabe. Me contactó y tuvimos una conversación muy agradable. Le dije que estoy listo, pero que no me gusta hablar mucho, pero que jugaré para el equipo de República Dominicana. Ya está todo decidido en cuanto a mi rol. Seré tercera base o bateador designado. Todos debemos aprovechar la oportunidad y unirnos para ayudar al equipo a triunfar", manifestó Ramírez al ser entrevistado en exclusiva en "Central Deportes".

"Sueño con ser un Salón de la Fama"

Ante la pregunta de si ha pensado en que está acumulando números interesantes que lo proyectan a ser un eventual miembro del Salón de la Fama, Ramírez indicó que ese es su mayor sueño.

"Sinceramente, sigo impresionado por mis propios números, me parecen enormes. A veces la gente se impresiona con una sola estadística, y yo pienso: "¡Eso no es nada!". Pero mirando atrás, ha sido genial. He conseguido hacer el 30-30 tres veces y he robado 40 bases dos veces. Al final del año, me doy cuenta de que no muchos jugadores lo han logrado. Es algo que me enorgullece de verdad. Mi mentalidad no ha cambiado. Sigo acumulando números porque mi mayor sueño es estar en el Salón de la Fama", significó el cuatro veces finalista al premio MVP de la Liga Americana.