Juan Soto, tercero en MVP y nombrado al equipo All-MLB

El dominicano Juan Soto, estrella de los Mets, quedó tercero en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Soto quedó detrás de Shohei Ohtani, quien se llevó el premio por unanimidad, y de Kyle Schwarber.

El estelar jardinero recibió cuatro votos para el segundo lugar, quince para el tercero, nueve para el cuarto y dos para el quinto.

A pesar de quedar en tercer lugar, Soto sin duda hizo méritos suficientes para estar entre los tres primeros en la votación.

El jugador de 27 años logró superar un comienzo lento para completar una primera temporada tremenda con los Mets.

Rompió su récord personal de jonrones, establecido la temporada pasada en el Bronx, y terminó tercero en la Liga Nacional con 43.

Soto impulsó 105 carreras y recibió 127 bases por bolas, la mayor cantidad en la liga, lo que le ayudó a finalizar con un OBP de .396 y un OPS de .921.

Además, añadió una nueva dimensión a su juego, robando 38 bases, su mejor marca personal, lo que lo empató en el liderato de la Liga Nacional y lo dejó a solo dos de lograr la primera temporada 40-40 en la historia de la franquicia.