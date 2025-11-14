Judge y Ohtani, Más Valiosos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El bateador designado y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue nombrado de forma unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, mientras que Aaron Judge de los Yankees se llevó el galardón en la Liga Americana. Los anuncios se hicieron en vivo por MLB Network.

Ohtani superó en la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) a los otros dos finalistas en el Viejo Circuito, Kyle Schwarber de los Filis y el dominicano Juan Soto de los Mets.

Judge ganó el JMV por tercera vez en su carrera tras imponerse en una cerrada elección al receptor Cal Raleigh de los Marineros. El toletero de los Yankees se llevó 17 votos al primer lugar y 355 puntos, mientras que Raleigh consiguió 13 votos al primer puesto y 335 puntos. El tercera base dominicano José Ramírez de los Guardianes terminó tercero.