El judo tuvo un gran 2025

El presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, proclamó que ese deporte cumplió con la mayoría de sus objetivos en este 2025. “Desde enero nos planteamos hacer concentraciones, con el objetivo claro de los Juegos Centroamericanos 2026 y eso fue lo primero”, dijo.

Adujo que los atletas de Judo en los Open Panamericanos y otros eventos, “hemos conseguidos medallas de calidad, y podemos hablar a nivel global de un total de 108 medallas a nivel internacional, encabezada por 38 de oro”.

Manifestó que el Judo tienen ya niveles de atletas élites que viven en Europa para los grandes eventos y otros grupo que están en desarrollo. “Los que están en Valencia, España tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros y lo están cumpliendo”, añadió. José Brache dio el primer oro en los Panam Jr.

Judocas brillan

Expuso que Medickson del Orbe, Robert Florentino, José Nova, brillaron en los grand prix. A nivel de juvenil, Diego Mateo, logró un 7mo lugar en el mundo y eso es positivo.