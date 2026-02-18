Lo que está en juego en el caso del líder del sindicato Tony Clark

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El segundo funcionario de la asociación de jugadores de béisbol se mostró conmocionado por los acontecimientos que culminaron con la renuncia del líder del sindicato, Tony Clark, y afirmó que el cambio de liderazgo no alterará los preparativos de las negociaciones previas a las conversaciones en las que se espera que las Grandes Ligas de Béisbol impulsen un límite salarial.

"A nivel personal, creo que todos estamos bastante devastados por lo sucedido en las últimas 48 o 72 horas", declaró el miércoles el subdirector ejecutivo Bruce Meyer. "No voy a extenderme en mis sentimientos personales, pero es justo decir que todos estábamos personalmente molestos y preocupados por Tony. Pero creo que esto era algo que los jugadores determinaron que tenía que suceder en este momento".

Clark, ex primera base All-Star que dirigió el sindicato desde 2013, renunció el martes, apenas unos meses antes del inicio previsto de las negociaciones para un contrato laboral que reemplace el acuerdo que vence el 1 de diciembre.

El subcomité ejecutivo del sindicato, compuesto por ocho miembros, le pidió su renuncia después de que una investigación realizada por el asesor externo del sindicato descubriera evidencia de que Clark mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada del sindicato desde 2023, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato. Esta persona habló bajo condición de anonimato porque no se anunció el asunto.

“La información que realmente condujo a esto salió a la luz en las últimas... 72 horas aproximadamente”, dijo Meyer. “Así que esto no es algo que se haya dejado pasar por alto. Cuando se divulgó la información, los jugadores del subcomité dieron a conocer su opinión. Y Tony, hay que reconocerle, siempre ha priorizado a los jugadores y decidió tomar la medida que tomó por su propio bien”.

Clark no respondió a un mensaje de texto solicitando comentarios.

El inicio de la gira anual de los dirigentes sindicales por los campos de entrenamiento de primavera se retrasó un día y comenzó el miércoles con los Kansas City Royals.

La junta ejecutiva del sindicato se reunirá en línea por segundo día consecutivo y el representante de jugadores de los Royals, John Schreiber, afirmó que espera una decisión el miércoles por la noche sobre un sucesor que dirija el sindicato a través de la negociación colectiva.

"Veremos cómo se desarrolla la reunión de hoy", declaró Schreiber. "Vamos por buen camino y pronto tendremos una decisión".

Meyer, contratado por Clark en 2018, dirigió las negociaciones de la temporada 2021-22 que culminaron en un acuerdo el 10 de marzo que puso fin a un cierre patronal de 99 días. Meyer fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

"No anticipo que nadie más que yo dirija las negociaciones", declaró Meyer.

La salida de Clark se produjo durante una investigación del Fiscal Federal en Brooklyn, Nueva York, sobre OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la Asociación de Jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners en 2019.

La MLB parece estar en camino de proponer un límite salarial, lo que posiblemente podría conducir a una interrupción del trabajo que provoque la cancelación de juegos de la temporada regular por primera vez desde 1995.