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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Todo lo que se sabe hasta ahora

Es la tercera edición del certamen que será celebrada en República Dominicana, quien acogió el evento en 1974 y 1986

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
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Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

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A poco más de tres meses de que se encienda el pebetero, la República Dominicana se encuentra en la recta final de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Es la tercera edición del certamen que será celebrada en República Dominicana, quien acogió el evento en 1974 y 1986.

A poco más de tres meses de que se encienda el pebetero, echamos un vistazo a lo que debes saber de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Fecha

El evento multidisciplinario más antiguo de la región se llevará a cabo oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto.

Organización e Infraestructura

El Comité Organizador, presidido por José Monegro, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), ha enfocado sus esfuerzos en el remozamiento crítico de las instalaciones existentes para garantizar un legado sostenible.

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte: El Estadio Olímpico Félix Sánchez ha sido objeto de una intervención profunda (techado, iluminación y sillería).

Parque Mirador del Este: Ya se encuentran listos para uso los pabellones de tiro con arco y hockey sobre césped.

Expectativas

El presidente del Comité Organizado informó que en los Juegos de Santo Domingo se competirá en más de 30 deportes y unas 60 disciplinas.

Se espera que en total se lleven a cabo 413 eventos y se aspira a que muchos de ellos sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos de 2027.

Se espera también la participación de más de 6,000 atletas de diferentes países del área centroamericana y del Caribe, y se prevé una afluencia de alrededor de 100,000 visitantes al país, con motivo del evento.

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

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