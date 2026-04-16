Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Todo lo que se sabe hasta ahora

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A poco más de tres meses de que se encienda el pebetero, la República Dominicana se encuentra en la recta final de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Es la tercera edición del certamen que será celebrada en República Dominicana, quien acogió el evento en 1974 y 1986.

A poco más de tres meses de que se encienda el pebetero, echamos un vistazo a lo que debes saber de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Fecha

El evento multidisciplinario más antiguo de la región se llevará a cabo oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto.

Organización e Infraestructura

El Comité Organizador, presidido por José Monegro, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), ha enfocado sus esfuerzos en el remozamiento crítico de las instalaciones existentes para garantizar un legado sostenible.

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte: El Estadio Olímpico Félix Sánchez ha sido objeto de una intervención profunda (techado, iluminación y sillería).

Parque Mirador del Este: Ya se encuentran listos para uso los pabellones de tiro con arco y hockey sobre césped.

Expectativas

El presidente del Comité Organizado informó que en los Juegos de Santo Domingo se competirá en más de 30 deportes y unas 60 disciplinas.

Se espera que en total se lleven a cabo 413 eventos y se aspira a que muchos de ellos sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos de 2027.

Se espera también la participación de más de 6,000 atletas de diferentes países del área centroamericana y del Caribe, y se prevé una afluencia de alrededor de 100,000 visitantes al país, con motivo del evento.