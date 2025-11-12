Juegos Tony Barreiro iniciará el viernes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció ayer la celebración de la versión 44 de los Juegos Universitarios Tony Barreiro, que darán comienzo el próximo viernes, a las cuatro de la tarde, con la participarán de 1,810 atletas en 50 disciplinas, y que serán dedicados al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo).

La vicerrectora de Extensión y vicepresidenta del comité organizador de los juegos, Rosalía Sosa Pérez, hizo el anuncio durante una rueda de prensa en el Museo de la Rectoría, donde estuvo acompañada del secretario general de la academia, Pablo Valdez, y del director de Deportes, Julio Gómez.

Sosa Pérez indicó que este jueves 13 a las 11 de la mañana las autoridades recibirán la antorcha que ha recorrido todos los recintos, centros y subcentros de la academia, como preámbulo de la inauguración.

La ceremonia inaugural se celebrará en el recién remodelado Polideportivo Tony Barreiro, agregó la académica.

De su lado, el director de Deportes de la casa de altos estudios, Julio Gómez, informó que con este evento deportivo la UASD reafirma su compromiso con los juegos universitarios, al brindar un sólido respaldo económico y logístico a la organización.

Gómez destacó que todos los renglones están debidamente cubiertos.