Julio Morales es el nuevo presidente del boxeo PSD

El ingeniero Julio Francisco Morales Recio resultó electo como nuevo presidente de la Asociación de Boxeo de la Provincia Santo Domingo.

Morales Recio presidió la única plancha que se presentó a la Asamblea Eleccionaria de la entidad que gobierna el boxeo olímpico en la provincia Santo Domingo.

La plancha “Amor y Paz” recibió el voto favorable de 17 de los 18 delegados que asistieron a la Asamblea, efectuada en uno de los salones de la Federación Dominicana de Boxeo, ubicada en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz. Hubo un sufragio nulo.

Completan el nuevo comité ejecutivo Andrés Julio Pantaleón García, como vicepresidente; Carlos Aníbal Valdez Ogando, secretario general; Jesús Felix Michel, tesorero y Miguelina Hernández García, como vocal.

Morales Recio reemplaza en la presidencia de la Asociación de la citada demarcación a Rafael Terrero Castillo (Felin), un ex entrenador de la selección nacional y encargado del equipo de boxeo de la Fuerza Aérea Dominicana.

La comisión electoral fue presidida por Roberto Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Clubes y Ligas y completada por el dirigente deportivo Domingo Paredes y el periodista Camilo Francisco Javier.

La supervisión estuvo a cargo del periodista Primitivo Cadete, en representación de la Federación Dominicana de Boxeo, de cuyo comité ejecutivo es miembro.

El nuevo comité ejecutivo dirigirá los destinos del boxeo en la provincia durante los próximos dos años (2026-2028).

El veterano entrenador de boxeo Leo Gómez estuvo a su cargo la motivación de la plancha.

Tras el conteo de votos se procedió a la juramentación de los nuevos directivos por parte del Primitivo Cadete.