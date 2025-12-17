Karate celebrará la asamblea general con las asociaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Karate realizará el próximo sábado 20 de este mes su Asamblea General, donde han sido convocadas todas las asociaciones provinciales, en una actividad a celebrarse en el Albergue Olímpico, en el Ensanche La Fe, a las 10 de la mañana. La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, quien afirmó que cada año la entidad cumple con los estatutos en la convocatoria y celebración para esta semana de su Asamblea General.

“Atendiendo a lo establecido en el Artículo 14 y 14.1 se ha procedido a convocar a las Asociaciones afiliadas y Reconocidas de la Federación Dominicana de Karate, a participar de la Asamblea General el próximo sábado 20 de Diciembre 2025, a partir de las 10:00 AM, en el Albergue Olímpico en Distrito Nacional”, dijo Ramírez.

Apuntó que la agenda de la Asamblea será la siguiente: Recibir el informe General del Comité Ejecutivo presentado por el presidente o el vicepresidente sobre las actividades del año anterior. Recibir el informe financiero presentado por el tesorero.

Aprobar el programa de trabajo del próximo período de año, incluyendo el estado de ingresos.