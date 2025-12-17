Encuentro
Karate celebrará la asamblea general con las asociaciones
La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez.
La Federación Dominicana de Karate realizará el próximo sábado 20 de este mes su Asamblea General, donde han sido convocadas todas las asociaciones provinciales, en una actividad a celebrarse en el Albergue Olímpico, en el Ensanche La Fe, a las 10 de la mañana. La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, quien afirmó que cada año la entidad cumple con los estatutos en la convocatoria y celebración para esta semana de su Asamblea General.
“Atendiendo a lo establecido en el Artículo 14 y 14.1 se ha procedido a convocar a las Asociaciones afiliadas y Reconocidas de la Federación Dominicana de Karate, a participar de la Asamblea General el próximo sábado 20 de Diciembre 2025, a partir de las 10:00 AM, en el Albergue Olímpico en Distrito Nacional”, dijo Ramírez.
Apuntó que la agenda de la Asamblea será la siguiente: Recibir el informe General del Comité Ejecutivo presentado por el presidente o el vicepresidente sobre las actividades del año anterior. Recibir el informe financiero presentado por el tesorero.
Aprobar el programa de trabajo del próximo período de año, incluyendo el estado de ingresos.
