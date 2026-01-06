Kelvin Cruz anunció la remodelación techado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inicia el año 2026 trabajando desde esta provincia, donde anunció el remozamiento completo de su pabellón polideportivo, que ya ha agotado su vida útil de más de 20 años y presenta un avanzado estado de deterioro y filtraciones en tiempos de lluvia.

Con esta labor, el ministro Cruz mantiene su ritmo de trabajo, cumpliendo la palabra empeñada del presidente Luis Abinader durante sus recorridos por el país para llevar esperanza y alegría a la juventud de cada territorio.

El funcionario hizo la revelación durante una visita a un partido de la serie final del torneo de baloncesto superior local entre los quintetos de La Joya y Pueblo Arriba, donde donó 500 mil pesos para apoyar ese evento.

Con la remodelación de esa instalación, Cruz concluirá su recorrido por toda la línea noroeste, tal como le instruyó el presidente Luis Abinader cuando lo designó en el cargo en agosto del año 2024.

Cruz informó que se comunicó con el presidente Luis Abinader para hablarle de las condiciones del pabellón de baloncesto y "él le mandó un mensaje a todos los jóvenes, a los deportistas y a los amantes del baloncesto del municipio de Sabaneta en Santiago Rodríguez, que en el próximo torneo tendrán un polideportivo totalmente nuevo".

El ministro agregó que la reparación incluirá un techo nuevo (el actual ya tiene filtraciones), un tabloncillo nuevo, certificado por la FIBA para jugar en la NBA, el acondicionamiento de las oficinas, los baños, las graderías y otros espacios, como lo merece la juventud y los deportistas de esa población.

Con esta instalación, el ministro Kelvin Cruz sella las cuatro provincias de la línea noroeste, que incluye las provincias Valverde (Mao), Montecristi y Dajabón, impactando de manera positiva a miles de jóvenes deportistas de esos territorios.

Cuando se anunció la presencia del ministro Cruz entre los espectadores, se produjo una algarabía inmensa, debido a que hace más de 10 años no acudió un funcionario de su nivel a ese torneo de baloncesto, que es de los más competitivos de la región.