Kelvin Cruz cita sus eventos

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, mostró ayer lo que serán sus proyectos a realizar durante este 2026 en favor de la juventud, el deporte y la diáspora.

En un encuentro celebrado con representantes de los medios de comunicación, especializada en deporte, Cruz afirmó que cuando llegó a la cartera deportiva lo primero que hizo fue buscar el consenso de los principales actores del deporte nacional, entre ellos los líderes de opinión deportiva.

“Este año 2026 tendremos grandes compromisos en el deporte y lo principal será el montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir del 24 de julio donde recibiremos a delegaciones de 37 países y el presidente Abinader está dando todo su respaldo”, añadió. Algunos cronistas deportivos realizaron sugerencias al ministro Cruz para que las implemente, entre ellas, celebrar el día de los Cronistas, apoyar el Torneo de Voleibol del Distrito, que lleve obras deportivas a los barrios, entre otros.

Los programas 2026

Cruz indicó que comenzarán del 19 al 22 de marzo con los Juegos de la Mujer: del 30 de marzo al 4 de abril con los Juegos de Semana Santa; del 6 al 14 de junio se montarán los Juegos Juan Pablo Duarte en la ciudad de Nueva York, en su segunda versión.

Luego vendrá la celebración del 24 de julio al 8 de agosto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde vendrán más de 6,000 atletas de 37 países.

Del 19 al 22 de agosto, se celebrarán los Juegos Fronterizos en la la provincia Independencia. En septiembre del 20 al 2 de octubre, los Juegos Universitarios; el 9 de octubre el Día de los Clubes, el 7 de noviembre el Día del Deporte y en noviembre los Juegos Juan Pablo Duarte en Puerto Rico.