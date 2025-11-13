Kelvin Cruz da inicio a 11 multiusos por 300 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inició este miércoles los trabajos para la construcción y remozamiento de techados en 11 clubes del municipio Santo Domingo Este, con una inversión total superior a los 300 millones de pesos.

La masiva mejora de la infraestructura deportiva del municipio más poblado del país se enmarca dentro del programa que ejecuta el Ministerio de Deportes con el apoyo del presidente Luis Abinader.

Cruz encabezó tres actos en diferentes circunscripciones para dar los primeros picazos que simbolizan la puesta en marcha de estos 11 trabajos en beneficio de igual número de sectores.

"Este municipio llevaba mucho tiempo esperando ser escuchado, pero hoy, gracias al presidente Luis Abinader, un hombre del deporte que atiende los llamados, se han dispuesto más de 800 millones de pesos para construir techados multiusos en todo el Gran Santo Domingo.

De estos, 300 millones serán invertidos en Santo Domingo Este, con la meta de construir 11 techados multiusos que beneficiarán a miles de jóvenes. Esto representa un nuevo comienzo para el deporte en esta parte de la ciudad. Como Ministerio de Deportes, seguiremos creciendo y aportando al desarrollo de los jóvenes en el deporte", aseguró Cruz.

El primer acto se realizó en el Club Deportivo y Cultural Los Frailes, del sector homónimo, donde se iniciaron los trabajos de este recinto y del Club Eugenio María de Hostos, de Hainamosa; ambos correspondientes a la Circunscripción 3.Luego, el Club Deportivo y Cultural María Trinidad Sánchez (Matrisa) del sector Los Tres Brazos fue escenario de los primeros picazos del citado centro deportivo y del Club Lucerna, de la Circunscripción 2.