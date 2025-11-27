Kelvin Cruz inaugura multiuso en Ramón Santana, San Pedro de Macoris

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, hizo entrega este miércoles de un multiuso reconstruido en este municipio de San Pedro de Macorís, con una inversión de 14 millones de pesos.

Se trata de la obra número 32 entregada por el funcionario en diferentes provincias del país en tan solo un año y tres meses desde que fue designado como ministro de Deportes. Cruz definió la entrega de la obra como valiosa, importante y demandada durante 23 años por la comunidad de Ramón Santana. "Estoy orgulloso de entregar hoy esta instalación a una provincia que, junto a sus municipios, es un referente deportivo a nivel nacional. Espero que la utilicen y la valoren, porque estamos dotando a esta comunidad de una herramienta efectiva para la cohesión social de su gente", dijo el funcionario.

El titular de Miderec aprovechó sus palabras para agradecer al presidente Luis Abinader, a quien definió como el verdadero protagonista de lo que está pasando en materia de deportes, "porque ha dispuesto la entrega de los recursos para que nuestra administración pueda llevar a cabo el trabajo que venimos realizando, que es el de sembrar obras deportivas en todo el territorio nacional". Definió al mandatario como el presidente del deporte y de la juventud.

Cruz presidió la inauguración de la instalación deportiva junto a las autoridades civiles y deportivas provinciales y municipales, como la senadora Aracelis Villanueva, Yovanis Baltazar, gobernadora civil provincial y Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros BanReservas.

Además, estuvieron presentes Santa Valdez y Amado de la Cruz, respectivos alcaldes de Ramón Santana y Hato Mayor, los viceministros de Deportes Fernando Teruel, Kennedy Vargas y Samuel Taveras, el diputado Luis Gómez.