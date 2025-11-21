Kelvin Cruz inaugura obras en Azua y Peravia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Azua y Peravia.-

Las comunidades de Salinas, en la provincia Peravia, y de Tábara Abajo, en Azua, fueron impactadas con la entrega de dos nuevas y significativas instalaciones deportivas que beneficiarán directamente a la juventud de esta zona sur del país.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó los actos de entrega de ambas obras, las cuales representaron una inversión total de RD$ 34,410,428.28, en cumplimiento de la política deportiva del Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader. La primera inauguración tuvo lugar en Salinas, donde Cruz dejó formalmente habilitado el play de béisbol, construido sobre un área de 10,000 metros cuadrados, a un costo de diez millones y medio de pesos.

Cruz presidió también la inauguración del estadio en Salinas incluyó el acondicionamiento completo del terreno de juego, la remodelación de la verja perimetral, la construcción de dugouts con baños para los atletas y baños para el público, además de un cuarto de máquinas, una cisterna, un sistema eléctrico.