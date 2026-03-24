Kelvin Cruz, interesado en que Carlos Adames defienda su faja en República Dominicana

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, prometió hacer cuanto esfuerzos sean necesarios para asegurar que el boxeador dominicano Carlos Adames (Caballo Bronco) realice la próxima defensa de su título de campeón mundial en República Dominicana.

De su lado, el cotizado pugilista planteó que estaría en la mejor disposición de sacrificar “dinero” para celebrar su próximo combate en su país.

“Siempre tengo que pelear en la tierra de mi rival, con el público en contra. Eso debe cambiar y también estoy dispuesto a realizar sacrificios económicos, si ello fuera necesario”, agregó Carlos Adames, quien el pasado sábado retuvo el título mediano (160 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras vencer de forma contundente (decisión unánime) al estadounidense Austin Williams en Orlando, Florida, Estados Unidos.

“Caballo Bronco” regresó al país la noche del domingo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez y ayer fue recibido, en su despacho, por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien se hizo acompañar por el viceministro Franklin De la Mota.

Cruz aprovechó para reiterar su felicitación al campeón dominicano y le prometió gestionar facilidades para asegurar que la próxima defensa de su corona mundial se celebre en República Dominicana.

Adames es el único boxeador dominicano que ha recibido una paga de dos millones de dólares por una pelea, unos 120 millones de pesos.