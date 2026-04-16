Kelvin Cruz con nuevo aporte de RD$178 millones

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El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó ayer una nueva partida de recursos al Comité Olímpico Dominicano (COD) para la preparación de los atletas que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un acto celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche), del COD, el ministro Kelvin Cruz hizo entrega de un cheque por un monto de RD$178,150,000 al presidente del organismo, Garibaldy Bautista.

“Esta cuarta partida que estamos entregando en el día de hoy al Comité Olímpico Dominicano servirá para la preparación y la base de entrenamientos para los juegos y, sobre todo, para contratar los entrenadores adecuados”, afirmó Cruz. Agregó que “con esta entrega de hoy, que estará disponible a partir de mañana, estamos aportando la suma de RD$178,150,000. Con esto completamos un total de RD$743,800,000, una cifra muy importante para garantizar una buena preparación y una gran participación”.

El ministro describió los Juegos Centroamericanos y del Caribe como un compromiso solemne, cuyo éxito depende de un trabajo sostenido de base por parte de las federaciones. “Ese trabajo sostenido tiene que estar acompañado por los recursos necesarios para que esa preparación sea digna y permita enfrentar los desafíos con éxito”, sostuvo. Además, destacó el firme compromiso asumido por el presidente Luis Abinader para garantizar que todo transcurra según lo programado.

“El presidente Luis Abinader, desde muy temprano, me ha pedido que no desmaye, que no descuide ni un solo segundo el cumplimiento de esta tarea y el acompañamiento en esta etapa tan importante como es la preparación, a los fines de que en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe seamos los mejores anfitriones. También tenemos que ser buenos competidores, garantizar el éxito y lograr la mejor participación histórica”, expresó.

Igualmente, resaltó el rol protagónico que asumirán las federaciones en esta cita. “Para que dicho objetivo se logre de manera efectiva, debemos mantener el enfoque necesario, con determinación y empoderamiento de cada una de las federaciones”, indicó.

Se trata de la cuarta entrega de recursos que realiza Cruz, por disposición del presidente Luis Abinader, para garantizar la adecuada preparación de los atletas que representarán al país en dichas competencias, a celebrarse en territorio nacional.

Previamente, el ministerio había erogado la suma de RD$565,650,000 en tres partidas destinadas a esos fines. De su lado, el presidente del COD, Garibaldy Bautista, resaltó la importancia del aporte económico en tiempo oportuno. Para el evento.