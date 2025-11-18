Kelvin inicia construcción de otros cinco multiusos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó ayer el inicio de los trabajos de construcción de cinco techados multiusos ubicados en los municipios de Los Alcarrizos y Pedro Brand, con una inversión que asciende a 116 millones de pesos.

Cruz lideró cuatro actos de picazo para los cinco multiusos y estuvo acompañado por autoridades de las localidades beneficiadas.

El ministro resaltó el compromiso del presidente Luis Abinader de dotar a las comunidades y a sus jóvenes de espacios deportivos y sociales.

“Agradezco sobremanera la oportunidad que me brindan de venir aquí a compartir en esta calurosa tarde, con un sol radiante, entre tantas figuras y hermanos, pero sobre todo, compartir con lo más importante que tienen estas comunidades: sus comunitarios”, exclamó el ministro Cruz previo al picazo para la construcción de un techado multiuso en distrito municipal de Pantoja.

Cruz estableció que “estas fueron obras solicitadas por el Gran Santo Domingo y su dirigencia deportiva al presidente Luis Abinader; he aquí el cumplimiento de sus disposiciones y palabra empeñada”.

“Todo lo que el presidente Abinader le prometió a la provincia Santo Domingo será cumplido, y hoy les damos inicio a estos trabajos de construcción de multiusos de varias instalaciones deportivas en diferentes municipios, y a otras más”, agregó el ministro.

Cruz estuvo acompañado por los alcaldes Junior Santos, de Los Alcarrizos; Carlos Montaño, del distrito municipal La Guayiga, y la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba.

La jornada comenzó con el primer picazo para la construcción del techado del Club Deportivo Andrés Peña Padilla en Pantoja, cuyo costo será de RD$25,791,204.

Luego siguió el Club 5 de Enero en La Cuaba, del municipio de Pedro Brand, con una inversión de RD$28,253,185. Tras trasladarse al distrito municipal de La Guayiga, el ministro Cruz dio el picazo del club homónimo, con una inversión de RD$19,583,315.