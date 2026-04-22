Kevin Durant, frustrado tras pobre desempeño de Houston ante los Lakers

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Los Houston Rockets necesitaban a Kevin Durant para el segundo partido contra Los Angeles Lakers, y él estuvo ahí para ayudar a su equipo a ganar.

Los Rockets lucharon, pero no pudieron igualar el ritmo de los Lakers durante todo el partido y, finalmente, sucumbieron ante su quinteto titular, perdiendo 101-94 en un encuentro muy reñido.

Sin embargo, justo después del partido, Kevin Durant fue directo al grano y abordó un problema fundamental: su equipo no estuvo a la altura del rival y se vio en desventaja de 0-2 en la serie.

“Confían en que no vamos a encestar. Así de simple. Dominamos todos los demás aspectos del juego, pero ellos dominaron en los tiros. Tenemos que mejorar”, dijo después del partido.

Los Rockets solo encestaron 7 de 29 triples, mientras que los Lakers lograron un 46.4% de efectividad desde la línea de tres. Jugadores como Marcus Smart y Luke Kennard cambiaron el rumbo del partido con tiros oportunos, algo que los Rockets simplemente no han logrado en los dos primeros encuentros.

Kevin Durant, quien terminó con 23 puntos, aún se está recuperando de una contusión en la rodilla, pero no lo usó como excusa. En cambio, señaló la falta de ejecución, los tiros fallados, la poca efectividad en el perímetro y las costosas pérdidas de balón, incluyendo nueve suyas.