Kiké Hernández se perderá Clásico Mundial por operación en el codo

Kiké Hernández dijo el sábado que se sometió a una cirugía por una lesión en el codo izquierdo que lo molestó gran parte de la pasada temporada y que se perderá el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año con su natal Puerto Rico.

El infielder y outfielder agente libre no proporcionó un calendario para su regreso.

Hernández escribió en Instagram que había estado jugando lesionado durante aproximadamente un mes con los Dodgers de Los Ángeles cuando fue colocado en la lista de incapacitados por inflamación en el codo izquierdo el 7 de julio. Regresó el 26 de agosto, pero se limitó a 93 partidos.

Tuvo 16 hits en la postemporada ayudando a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial y su tercero con el equipo. Bateó .203 con 10 jonrones y 35 carreras impulsadas durante la temporada regular.