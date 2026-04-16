Kristaps Porzingis atribuye triunfo de Warriors a Al Horford: "Es una de las principales razones"

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Los Golden State Warriors avanzaron a la siguiente ronda del Torneo Play-In de la NBA tras sorprender a Los Angeles Clippers el miércoles en el Intuit Dome.

El pivot letón Kristaps Porzingis aprovechó la oportunidad para elogiar al dominicano Al Horford tras su papel clave en la victoria de los Warriors.

“Entró en ritmo y se notaba que en el segundo, tercer y cuarto tiro estaba lleno de confianza”, dijo Porzingis. “Es una de las principales razones por las que ganamos este partido. Tener esa chispa en el cuarto periodo, algo que quizás no esperábamos, fue perfecto”.

Horford se lució durante el último cuarto, anotando casi la totalidad de su cuenta personal (12 de 14 puntos) en solo seis minutos.

Además encestó los cuatro triples que intentó, incluyendo el que les dio la ventaja antes de los dos últimos minutos.

Por su parte, Porzingis anotó seis puntos al comienzo del último periodo, finalizando con 20 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y dos bloqueos.

Porzingis señaló que conoce bien a Horford tras sus dos temporadas juntos en Boston donde ganaron el campeonato en 2024.