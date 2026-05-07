¿Cuál es el estado Lamine Yamal y Gavi para la Copa Mundial de 2026?

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A poco más de un mes del Mundial de la FIFA 2026, el seleccionador español Luis de la Fuente abordó algunas de las cuestiones más apremiantes que rodean a su selección para el Mundial.

"Hablo de Lamine porque lo conozco muy bien. Si Dios quiere, llegará al Mundial en las mejores condiciones posibles", señaló.

“El entrenamiento invisible es algo que mucha gente desconoce. Se trata de estar pensando en tu trabajo las 24 horas del día. Nadie le da nada a Lamine”, añadió.

Las declaraciones de De la Fuente llegan en un momento en que el Barcelona está extremadamente preocupado por cómo se gestionará la situación de Yamal durante el Mundial, ya que quieren que el jugador regrese al fútbol de clubes estando en plena forma.

Otro jugador que ha llamado la atención con su rendimiento es Gavi, y muchos esperan que se convierta en una posible incorporación de última hora a la selección.

“Está en un momento excelente. Lo mejor de todo es que se ha recuperado. Está rindiendo de maravilla en su club y lo celebramos. Esa es la mejor noticia. Después decidiremos si convocamos a algún jugador o no”, declaró.

Será interesante ver si Gavi forma parte de la selección española para el Mundial, ya que el centrocampista ha demostrado ser un jugador muy regular en las últimas semanas.