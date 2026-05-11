Lamine Yamal supera récord de Cristiano Ronaldo a los 18 años edad

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El joven fenómeno Lamine Yamal ha añadido otro trofeo a su ilustre carrera, al conseguir el título de La Liga 2025-26 con el FC Barcelona.

El Barcelona hizo historia el domingo por la noche al ganar el Clásico por 2-0 contra el Real Madrid y, de paso, proclamarse campeón de liga. Es la primera vez que los catalanes ganan La Liga en este emblemático encuentro.

Esta victoria significa que Lamine Yamal suma ya tres títulos de La Liga, uno más que el gran Cristiano Ronaldo. Y todavía tiene tan solo 18 años de edad.

El triunfo en La Liga 2025-26 supone el segundo trofeo de la temporada para el Yamal, tras la victoria en la Supercopa de España en enero, donde el Barcelona superó al Real Madrid por 3-2 en la final.

La temporada 2025-26 ha sido la mejor de su carrera, con 24 goles y 17 asistencias. Ya no es solo un creador de juego, sino que Yamal se ha convertido en la principal amenaza goleadora del Barcelona y en el atacante más peligroso de la liga.

En comparación con Lamine Yamal, el ascenso de Cristiano Ronaldo a la élite de los campeones se produjo un poco más tarde en su desarrollo profesional. A los 18 años, la estrella portuguesa solo había ganado la Supercopa Cândido de Oliveira de 2002 con el Sporting CP, un partido en el que permaneció en el banquillo sin jugar en la goleada por 5-1 al Leixões.