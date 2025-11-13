Lanzador Luis Ortiz se declara inocente

Publicado por AP Creado: Actualizado:

NUEVA YORK .AP. El lanzador abridor dominicano de los Guardinaes de Cleveland Luis Ortiz, se declaró inocente ayer miércoles de los cargos que lo acusan, junto con su compañero Emmanuel Clase, de aceptar sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos.

El lanzador abridor derecho de 26 años compareció ante un tribunal federal de Brooklyn tras su arresto inicial el domingo en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Fue puesto en libertad bajo fianza de $500 mil dólares hasta su próxima comparecencia ante el tribunal el 19 de noviembre y se le impuso un dispositivo de monitoreo GPS.

Al serpentinero , quien ya entregó su pasaporte a las autoridades, también recibió la orden de limitar sus viajes a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Otras condiciones de su libertad que se le impuso incluyen la prohibición de apostar, poseer armas de fuego o drogas ilegales y no tener contacto con cómplices, víctimas ni mucho menos con testigos.