Leonel Fernández exhorta población apoyar SD 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El expresidente de la República, Leonel Fernández, exhortó a la población a apoyar e integrarse a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Valoró la realización en el país del evento internacional programado para iniciar el 24 de julio y que se extenderá hasta el 8 de agosto. Fernández expuso que la República Dominicana se ha consolidado como “una gran potencia deportiva”, al resaltar los logros alcanzados por los atletas en diferentes escenarios. Consideró que los juegos constituyen un compromiso del país, por lo cual todos los dominicanos deben contribuir a que se celebren de la manera más exitosa posible.

Las consideraciones del exmandatario se produjeron durante una visita girada a sus oficinas en la Fundación Democracia y Desarrollo (Funglode) por el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, y el licenciado Luis Mejía Oviedo, quien preside Centro Caribe Sports, entidad rectora de los juegos.

“República Dominicana podrá no ser una potencia económica, ni una potencia militar, ni financiera, pero es una potencia deportiva”, expresó Fernández.

Monegro y Mejía, por su lado, aprovecharon para invitar a Fernández a participar en los actos vinculados a la justa.

Fernández destacó que el país ha demostrado su capacidad competitiva en distintas disciplinas deportivas como en Grandes Ligas, las Reinas del Caribe, también en campo y pista con Marileidy Paulino y Félix Sánchez, y los jugadores dominicanos en la NBA.

“Y en todos esos campos la República Dominicana sale siempre airosa, de manera que somos una gran potencia deportiva y queremos que eso se reafirme en la celebración de estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en nuestro país”, agregó el exmandatario.

Durante el encuentro, Monegro explicó al expresidente Fernández distintos aspectos relacionados con la organización.