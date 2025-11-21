Leonel y Payano felicitan a Mauricio Báez por la corona

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y el exministro de Deportes, Felipe Payano, aseguraron que el Club Mauricio Báez acaba de dar un paso gigantesco para liderar con 11 coronas ganadas en el basket distrital dejando atrás al aguerrido Club San Carlos y eso habla de su gran trayectoria, visión y trabajo tesonero.

“Queremos felicitar al presidente del club, José - Boyón- Domínguez, a todos los jugadores, al entrenador Melvyn López, sus asistentes, a la amplia fanaticada y al asesor del club, el periodista Leo Corporán, por su brillante trabajo realizado en este torneo que concluyó tras vencer en la final 4-1 a San Carlos”, dijeron Fernández y Payano.

Fernández dijo que le unen muchos vínculos el sector de Villa Juana donde compartió con grandes mauricianos como Nelly Manuel Doñé, Gerardo Suero Correa, Boyón Domínguez, Danilo Aquilino, Leo Corporán, Elio Blanco Peña, entre otros.

Igualmente, a los hermanos Gerardo y Juan Miguel, quien junto a sus compañeros lo dieron todo por el Mauricio. Gerardo fue el “Más Valioso” de la final.

Payano dijo que Mauricio Báez puso a gozar a toda Villa Juana con su tercer título en forma seguida.