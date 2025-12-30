Leones ganan tercero al hilo

Publicado por Tony Reyes Creado: Actualizado:

El jardinero Elier Hernández pegó doblete remolcador de dos carreras en la octava entrada guiando a los Leones del Escogido a una apretada victoria 4-2 sobre los Gigantes del Cibao manteniendo su invicto en sus primeras tres presentaciones en el “Todos contra Todos”.

Carlos Teller fue el lanzador ganador. El relevista Wandy Peralta fue el serpentinero derrotado, mientras Patrick Weigel anotó el salvamento.

Con el marcador debajo 1-2 los Leones fabricaron tres carreras en la octava ante los pitcheos del debutante Wandy Peralta y viraron el marcador que finalmente ganaron los visitantes. Luego de un out, Yamaico Navarro negoció boleto, Raimel Tapia forzó en segunda a Navarro, Jorge Mateo ligó hit por el campo corto, Eliel Hernández remolcó a Tapia y Mateo con doblete al central, y Pedro Severino impulsó a Hernández con sencillo al central. Los Gigantes anotaron una carrera con cuadrangular solitario del intermedista Luis García Jr.

Los Leones igualaron a una vuelta por bando en la quinta entrada.