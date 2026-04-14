Lesión de Juan Soto: ¿Cuándo volverá al terreno?

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Se espera que el jardinero estelar de los New York Mets, Juan Soto --quien ha estado fuera de acción debido a una distensión en la pantorrilla derecha desde el 3 de abril-- pueda comenzar a correr en los próximos días.

El mánager Carlos Mendoza declaró el lunes que sigue previendo que Soto permanezca inactivo entre dos y tres semanas, y no estaba seguro de si el jugador necesitaría una asignación de rehabilitación en las ligas menores antes de reincorporarse al equipo.

"Solo queremos asegurarnos de que esté completamente sano, especialmente cuando se trata de una pantorrilla", comentó Mendoza.

Ante la ausencia de Soto, los Mets --ubicados en el último lugar de su división-- convocaron al jardinero Tommy Pham antes del primer partido de la serie del lunes por la noche contra Los Ángeles Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

"El prospecto más reciente de 38 años", bromeó Pham frente a su casillero antes del encuentro. "Hoy veo muchas sonrisas en los rostros; me alegra haber podido aportar un poco de alegría".

Pham inició en el jardín izquierdo y bateó en el séptimo turno contra el lanzador zurdo de los Dodgers, Justin Wrobleski.

Mendoza indicó que utilizará a Pham principalmente contra lanzadores zurdos y lo sacará del banquillo en otras ocasiones.