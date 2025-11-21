Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Habla sobre triunfo ante Licey

Alex Cintrón: “Los muchachos salena darlo todo en el campo, eso es clave”

Dijo que ahora los Leones del Escogido se encuentran a medio juego por encima de los Tigres del Licey en la tabla de posición

Alex Cintrón, dirigente de los Leones

El dirigente boricua de los Leones del Escogido, Alex Cintrón, valoró la entrega, el carácter y la ejecución de sus jugadores tras la importante victoria del miércoles obtenida en la jornada que les coloca medio juego por encima del Licey en la tabla de posiciones.

Cintrón destacó la labor de Philips Valdés, quien ha asumido con éxito el rol de piggyback desde el bullpen.

“Philips Valdés ha podido hacer el trabajo saliendo como un piggyback del bullpen y siempre dándonos sólidas tres entradas para mantenernos en el juego”, expresó.

El piloto elogió nuevamente el desempeño del relevo escarlata:

“El bullpen otra vez hizo su trabajo y estamos muy contentos de esta gran victoria. Creo que es una victoria importante para el equipo y bueno, irnos mañana a descansar para tener ese doble juego del viernes”.

Reconoció que, aunque Albert Abreu salió con ventaja, el equipo mantuvo la confianza en revertir el marcador. “Nosotros sabíamos que cuando se fuera Albert Abreu de esta noche, nosotros teníamos la capacidad de regresar al juego y así pudimos lograrlo”. 

