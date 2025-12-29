Liga Deportiva Mercedes registró un gran año 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Deportiva Mercedes cerró el año 2025 con una programación de actividades en beneficio de los cientos de niños de diferentes partes del país que en la misma participaron.

Así lo informó el veterano dirigente deportivo Luis Mercedes, presidente de la liga que lleva su nombre, al señalar la cantidad de eventos que a lo largo de todo este año realizaron, tanto a nivel local como internacional.

Entre esas competencias, Mercedes mencionó el Torneo Panamericano de Béisbol Infantil, justa que estuvo dedicada a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Este torneo fue ganado por Venezuela y tuvo al doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), como presidente del Comité Organizador.

“Nuevamente decimos que misión cumplida. Este fue un año muy importante para nuestra liga debido a la cantidad de eventos que realizamos y que va en beneficio de todos nuestros niños ”, señaló Mercedes.

También citó el torneo aniversario 56, certamen que estuvo dedicado al ministro de la Presidencia, licenciado José Ignacio Paliza y que contó con la participación de 490 jugadores divididos en seis categorías.

De igual manera está el torneo navideño, así como realizar importantes viajes al interior del país para sostener intercambios con ligas de otras provincias.

Recibir, de igual modo, a unos 125 equipos de todo el país, quienes se enfrentaron en triangulares en los terrenos de la Liga Deportiva Mercedes, ubicados en la avenida Tiradentes del ensanche La Fe.

“Todos estos eventos se realizaron gracias al respaldo que el presidente de la República Luis Abinader nos ha ofrecido al igual que el Ministerio de Deportes Kelvin Cruz para poder cumplir a cabalidad nuestro programa de actividades de este año”.