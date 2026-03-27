Liga de Golf reconoce propulsor Félix Olivo

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La Liga de Golf Quisqueya rindió un homenaje al destacado comunicador y Propulsor del Golf en la República Dominicana Felix Olivo. La Carrera de Olivo en el golf inicio desde el 1998, época en que realizó su primer evento. Al momento de este reconocimiento ya el señor Olivo y sus empresas han realizado mas de 350 torneos en el País.

La Liga realizó su primera parada de golf en febrero de este 2026, en el Cayacoa Golf Country Club. Tuvo la participación de 94 jugadores entre Miembros de la Liga e invitados.

El señor Olivo ha sido una figura clave en la promoción y difusión del gol en el País. Sus artículos publicados en diferentes medios de comunicación en el país y sus programas de Televisión han sido determinantes para el crecimiento y la proyección del golf dominicano, tanto en el País como a nivel Internacional.

En este mes, el Comisionado Nacional de Golf designó a Félix Olivo como vice Ejecutivo para capitalizar su experiencia.