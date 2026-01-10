Liga Mercedes abrirá hoy inscripciones y reinscripciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Deportiva abrirá este sábado las inscripciones y reinscripciones para este año, según lo explicó Luis Mercedes, presidente de la entidad deportiva capitalina.

Mercedes recordó que la entidad cuenta con una matrícula de mil 500 atletas y que este año se aceptarán 300 nuevas inscripciones.

Desde este sábado quedan abiertas las inscripciones y reinscripciones en nuestras oficinas de la Tiradentes, frente al estadio Quisqueya en los teléfonos 809-542-7447 y 809-836- 3344? , dijo.

Mercedes sostuvo que este mismo sábado se inician las prácticas con miras al Torneo Interno.

Agregó que los entrenamientos serán igual que el año pasado, martes y miércoles de 2:00 a 6:00 de la tarde y jueves y sábado de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

El dirigente deportivo recordó que tienen planificado intercambiar con atletas de todo el país durante los entrenamientos previo al torneo interno.

En ese sentido precisó que están en disposición recibir equipos, ligas y clubes del interior al igual que viajar a los diferentes pueblos.

“Vamos a cumplir nuestro programa de trabajo al igual que el pasado año”, indicó Mercedes.

Manifestó que están preparados para el inicio de las acciones de este año, con los entrenadores de cada categorías, 12 en total y más de mil 500 atletas que recibirán en este 2026. “Esperamos tener un gran éxito. Nos preparamos con tiempo para que nuestro actividad principal, el torneo interno, siga como siempre”, dijo.