Liga Mercedes da a conocer calendario

La Liga Deportiva Luis Mercedes dio a conocer su programación de actividades correspondientes a este 2026, entre los que se incluye la celebración del Panamericano de Béisbol Infantil, en su versión número 13, así como el Torneo 57 de la entidad.

Luis Mercedes, presidente de la institución que lleva su nombre, expresó, además, que el calendario también incluye la inscripción de 80 nuevos peloteros con edades comprendidas entre cuatro y 20 años de edad.

“Arrancamos este 2026 con mucha energía. Hay mucho entusiasmo con esta cantidad de eventos que estaremos realizando. Queremos agradecer el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, así como del Ministerio de Deportes Kelvin Cruz”, apuntó Mercedes.

Varias selecciones de la liga viajarán a Panamá, México, Curazao, Venezuela, Puerto Rico y Miami.