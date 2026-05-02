Liga Nacional de Baloncesto y Héroes de Moca envían mensaje de solidaridad al árbitro Erick Martínez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y el conjunto Héroes de Moca manifestaron su solidaridad con el árbitro dominicano Erick Martínez, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) durante el partido disputado la noche del viernes en la Súper Liga.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba el encuentro entre Reales de La Vega y Héroes de Moca en el Pabellón Fernando Teruel, generando preocupación inmediata entre jugadores, técnicos y aficionados presentes.

A través de un comunicado, la LNB expresó que “se une en un solo corazón” ante la situación del árbitro, elevando oraciones por su pronta recuperación y reiterando su respaldo a familiares y allegados. Asimismo, aseguró que se mantiene atenta a su evolución, brindando acompañamiento permanente. “Todo el baloncesto está con él”, destacó la liga.

De igual manera, los Héroes de Moca emitieron un mensaje de apoyo, confirmando que Martínez sufrió un ACV hemorrágico durante el partido. El equipo deseó su pronta recuperación y resaltó la importancia de la atención médica oportuna, así como del apoyo de sus seres queridos para superar este difícil momento.

Ambas entidades coincidieron en enviar un mensaje de fortaleza y acompañamiento a su entorno cercano, con la esperanza de que el árbitro pueda restablecerse completamente en el menor tiempo posible.