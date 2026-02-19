Liga reconoce los aportes en boliche de Manolito Jiménez

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Liga de Boliche Julio de la Rocha, reconoció al fotoreportero Manolito Jiménez; por su gran apoyo al desarrollo del boliche en el país, en especial a su entidad deportiva que realiza sus actividades en las instalaciones del Sebelén Bowling Center cada lunes, donde reúne a una gran cantidad de deportistas que gustan de este deporte.

El homenaje al profesional del lente con una amplia trayectoria de éxito, recibió una placa con un emotivo mensaje de parte de los directivos y los jugadores de la liga.

La placa de reconocimiento fue entrega por los deportistas Dalton Pérez y Pily Báez presidente y directiva de la entidad.

"Para nosotros es una gran satisfacción y orgullo reconocer al laborioso fotoreportero Manolito Jiménez, que siempre está presente en la liga con el deseo de apoyar los torneos de nuestra entidad", dijo Pérez. Jiménez, quien le gusta hablar más con lente, agradeció la distinción de los directivos y jugadores de la Liga Julio de la Rocha.