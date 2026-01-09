La Liguilla de la LDF inicia mañana con seis equipos

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La fase de la Liguilla del torneo de Liga de la LDF 2025-2026, en donde competirán los mejores seis equipos de la fase regular de la justa, iniciará mañana con dos partidos.

Uno será a las 3:30 de la tarde en el estadio Domingo Polonia de la ciudad de Salcedo, entre los locales y Moca FC, en tanto que los actuales campeones de liga, Cibao FC estarán recibiendo al siempre difícil Delfines del Este a las 6:00 pm en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago, donde se espera una gran asistencia.

El tercer encuentro de la fecha uno de la Liguilla será el domingo 11. El mismo será a las 3:30 de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal entre el club Atlético Pantoja y O&M FC.

El formato de competencia es de tres rondas de todos contra todos, es decir cada club jugará un total de quince partidos.

Los equipos que terminaron en las tres primeras posiciones de la fase regular del actual torneo tendrán la ventaja deportiva de tener un partido más en casa con relación a los clasificados entre los puestos cuatro y seis.

Por tal razón club Atlético Pantoja, Cibao FC y Salcedo FC serán dueños de casa en ocho ocasiones, en tanto que Delfines del Este, Moca FC y O&M FC defenderán su feudo en siete partidos.

La liguilla tendrá un total de cuarenta y cinco partidos y tiene estipulada terminar el último fin de semana de abril, esto para dar inicio en mayo a la ronda semifinal donde clasificaran los mejores cuatro de la liguilla para tener cruces a ida y vuelta entre el primero y cuarto, y segundo contra tercero.

Luego se escogerán los dos ganadores de los primeros lugares en la justa de fútbol, que organiza la LDF, que preside el doctor Miltón Ray Guevara.