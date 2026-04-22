Linieros triunfan en torneo LNBp

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El derecho abridor Robert Cruz tiró seis entradas de solo dos hits y Cristopher Núñez y Emilio Taveras dispararon sencillos remolcadores para que los Linieros de Valverde vencieran 4-2 a los Manatíes, en la continuación de la cuarta edición del Torneo Nacional de Béisbol Profesional, en el play municipal Pedro Alejandro Sanz de esta ciudad.

Cruz (1-1) además abanicó a cuatro bateadores. Perdió Wellington Quintero (0-1).

El evento cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Grupo Farmacias GBC, Distribuidora del Sur, Frutas NG, Financiera La Fuente, Constructora Ramsés, Banca La Primera, entre otras.