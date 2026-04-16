¿Lionel Messi en problemas? La reciente controversia del astro argentino

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Lionel Messi está siendo demandado por un promotor de eventos con sede en Miami, quien alega que el ícono del fútbol violó los términos de un contrato de 7 millones de dólares al no participar en un partido amistoso el año pasado.

Según consta en los registros judiciales, Vid Music Group presentó la demanda por fraude e incumplimiento de contrato contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el tribunal de circuito de Miami-Dade el mes pasado.

Messi y la AFA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi juega tanto con su club de la Major League Soccer, el Inter Miami, como con la selección argentina, y los aficionados suelen pagar precios mucho más altos para verlo jugar.

Según la demanda, Vid firmó un acuerdo con la AFA el verano pasado para obtener los derechos exclusivos para organizar y promover los partidos amistosos de Argentina contra Venezuela y Puerto Rico en octubre pasado, a cambio de los ingresos por venta de entradas, transmisión y patrocinio. Vid afirma que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada partido, a menos que estuviera lesionado.

Según la demanda, Messi, de 38 años, presenció la victoria de Argentina por 1-0 contra Venezuela el 10 de octubre desde un palco en el Hard Rock Stadium del sur de Florida.

Al día siguiente, Messi anotó dos goles en la victoria del Inter Miami por 4-0 sobre Atlanta en la MLS. Ese partido fue importante para el Inter Miami, ya que les otorgó la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs.

Luego, el 14 de octubre, Messi jugó en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico. Originalmente, ese partido se iba a jugar en Chicago, pero la baja venta de boletos en la ciudad, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron más de 1000 arrestos, llevó a los organizadores a trasladar el partido a Florida.