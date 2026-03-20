Liverpool condena insultos racistas, "deshumanizantes y cobardes", contra Ibrahima Konate

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El defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté, fue víctima de insultos racistas "viles y abominables" en internet, según informó el club de la Premier League el viernes.

Konaté fue atacado tras la victoria del miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray, cuando se vio involucrado en un incidente que provocó que el delantero rival, Víctor Osimhen, sufriera una fractura de brazo.

El Liverpool condenó los insultos como "deshumanizantes, cobardes y motivados por el odio". Hizo un llamamiento a las empresas de redes sociales para que tomen medidas más contundentes para erradicarlos.

"Nuestros jugadores no son objetivos. Son seres humanos. Los insultos que siguen dirigidos a los jugadores, a menudo ocultos tras cuentas anónimas, son una mancha para el fútbol y para las plataformas que permiten que persistan", declaró el club en un comunicado.

El Liverpool afirmó que las empresas de redes sociales tienen el poder y la tecnología para prevenir estos insultos.

"Permitir que el odio racista se propague sin control es una decisión que sigue perjudicando a jugadores, familias y comunidades en todo el mundo del fútbol".

El Liverpool declaró que apoyaba a Konaté y que colaboraba con las autoridades para identificar a los responsables de los insultos.

El mes pasado, cuatro jugadores de la Premier League fueron víctimas de insultos racistas en internet durante el mismo fin de semana.