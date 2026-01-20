Llama de los Juegos pernoctará en el MIDEREC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La antorcha de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llegó este lunes 19 de enero a las instalaciones del Ministerio de Deportes y Recreación para continuar así con el recorrido de esta por diferentes instituciones ligadas a las actividades del músculo y la mente.

Junto a una cuadrilla de atletas, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los generales de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD. Presidente de la Confederación deportiva de las FFAA. Y la Policía Nacional y Euler E. Sierra Páez, FARD., Presidente del Comité Organizador, así como el contralmirante Juan Candido Peña Ogando, ARD, vicepresidente de la Confederación, encabezaron la comitiva al MIDEREC.

El general de brigada Sierra Pérez, entregó al viceministro de Deportes y Recreación, Franklin de la Mota, quien estuvo en representación del titular de la cartera, Kelvin de la Cruz.

Hasta el próximo viernes 23, a las 3:00 pm., día en que se producirá la apertura del evento, la antorcha olímpica de los 55 Juegos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pernoctará en el Ministerio de Deportes.

El pasado lunes se inició el recorrido del fuego deportivo cuando el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, entregó la antorcha para el recorrido por las instituciones castrenses, así como por el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes, como hoy se produjo.

El viceministro Franklin de la Mota recibe la antorcha

Hace cuatro días, el presidente del COD), Garibaldy Bautista, destacó la relevancia que tienen los Juegos Deportivos Militares y Policiales como una plataforma fundamental para el desarrollo del deporte, la disciplina y la confraternidad, al recibir la antorcha de la edición 55 de la cita multideportiva.