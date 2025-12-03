Llibre y Najri unen fuerzas para defensa título RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El automovilismo dominicano vuelve a tomar protagonismo internacional con la confirmación de Jimmy Llibre en la prestigiosa carrera de resistencia “Las 3 Horas de Costa Rica”, a celebrarse del 5 al 7 de diciembre como parte del campeonato GT Challenge de las Américas.

Este año, la participación cobra un significado especial debido al respaldo directo del destacado piloto dominicano Alfredo Najri, una de las figuras más influyentes y competitivas del automovilismo regional.

Llibre competirá al volante del Lexus del también piloto Alfredo Najri, quien actualmente lidera el campeonato por 3 puntos. Aunque Najri no podrá estar presente en esta última fecha por compromisos comerciales en China, su decisión de ceder el auto y confiar la representación del equipo a Jimmy Llibre reafirma su compromiso con el país y con mantener el liderazgo dominicano en la pista.

