LNB inicia temporada 2026 con el respaldo oficial de Banreservas

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El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció su respaldo a la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) para la temporada 2026, que comienza este martes 14 de abril, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento del talento nacional.

La LNB y Banreservas, patrocinador oficial del circuito de primera división y aliado estratégico del deporte nacional, ratificaron su compromiso de cara a una competencia que promete alta competitividad y grandes emociones.

La vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, la ingeniera Alieska Díaz, en representación del presidente ejecutivo del banco, el doctor Leonardo Aguilera, señaló que este apoyo forma parte de la política de responsabilidad social de la institución, orientada a impulsar el desarrollo deportivo del país.

“Estamos conscientes de que, al respaldar la práctica deportiva en todos los niveles, el Banco contribuye a fomentar el crecimiento sano de la juventud y a crear una mejor sociedad”, expresó Díaz.

Agregó que la entidad financiera ha mantenido un sólido y constante apoyo a diversas disciplinas, contribuyendo significativamente al crecimiento del deporte en el país.

En tanto, el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, Antonio Mir, anunció que en la presente versión del torneo se suma la franquicia Los Héroes de Moca, incorporación que aportará mayor valor competitivo para el disfrute de la fanaticada nacional.

“Esta es nuestra temporada número 20 y 12 de ellas han sido de la mano del Banco de Reservas. Gracias por el apoyo, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible”, expresó Mir.

Asimismo, Mir agradeció al presidente ejecutivo del banco, doctor Leonardo Aguilera, y aseguró que, con esta alianza, Banreservas y la LNB continúan fortaleciendo un proyecto deportivo que conecta con los fanáticos, promueve el talento de jugadores locales y posiciona el baloncesto dominicano en un escenario de mayor competitividad y proyección internacional.

Para la temporada 2026, que inicia este martes 14 de abril, el torneo contará con los equipos Metros de Santiago, Leones de Santo Domingo, Titanes del Sur, Reales de La Vega, Cañeros del Este, Indios de San Francisco de Macorís, Marineros de Puerto Plata, Soles del Este y la reciente incorporación de los Héroes de Moca, ampliando el alcance y la competitividad del evento a nivel nacional.

La serie regular del torneo 2026 se extenderá hasta el miércoles 27 de mayo y cada equipo disputará 14 juegos. Luego seguirán la Fase de Eliminación, con 10 partidos para los seis conjuntos que avancen; las Series Semifinales, al mejor de cinco encuentros, y la Gran Final, al mejor de siete partidos.

La entidad bancaria ha sido un aliado constante del baloncesto nacional, respaldando eventos y programas que fomentan la práctica deportiva en comunidades de toda la geografía nacional.