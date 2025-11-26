Lucha cierra con dos medallas de plata y un bronce en libre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú. El deporte de la lucha cerró su participación ayer martes con un saldo positivo de tres medallas, incluidas dos de plata y una de bronce, en los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad y en Ayacucho.

Con las tres preseas, la lucha finalizó con tres metales de plata y dos de bronce, para un total de cinco medallas (dos en greco y tres en libre).

Julio Rafael Rodríguez, en los 74 kilos estilo libre masculino, ocupó el segundo lugar al perder por 0-10 ante el venezolano Harry Duno.

Previamente, Rodríguez se impuso por 10-0 ante Kevin Francisco Alemán, de El Salvador, mientras que en el segundo pleito venció 10-0 a Pedro Alarcón Quiroz, de Bolivia, y en la semifinal despachó 6-3 a Sixto Auccapiña Pedragas, de Perú, quien se colgó el bronce y el oro correspondió a Duno.

La otra medalla de oro la ganó Elison Adames García, en los 125 kilos, quien fue superado 1-6 por José Daniel Díaz Roberti, de Venezuela.

En la semifinal, Adames García despachó por 14-4 a Jefferson Aldahir Moreno, de Perú, quien se colgó el bronce.

En los 97 kilos, Luis Miguel Pérez Sosa obtuvo el metal de bronce al derrotar 10-3 a Kensil Alexander Grajals, de Perú.

En su primer combate, Pérez Sosa cayó 3-11 ante Carlos Arturo Izquierdo Méndez, de Colombia, y también fue superado 11-0 por Cristian José Sarco Colmenares, de Venezuela.

En otro resultado, Braian Polanco Nicudemus, en los 57 kilos, quedó eliminado en el pleito por la presea de bronce por Elkin Santa, de Colombia, quien se llevó el triunfo por 10-0.

En la primera pelea, Polanco perdió 1-7 ante José Falcón, de Venezuela, y en el segundo combate cayó 2-12 ante Eduardo Palas, de Perú.

HOCKEY SOBRE CÉSPED

El equipo dominicano propinó una súper goleada 26-0 al seleccionado de Bolivia en el partido de la fase de grupos del torneo de hockey sobre césped de los Juegos Bolivarianos.

Con la victoria, el representativo criollo puso su marca en 2-1, resultado que lo mantiene en la tercera posición de la justa.

El siguiente compromiso de República Dominicana será este jueves ante Venezuela, a las 11:00 de la mañana (12:00 meridiano, hora RD).

BÁDMINTON

Nairobi Jiménez y Jonathan Linarez ganaron sus respectivos partidos este miércoles para avanzar a los cuartos de finales del torneo de bádminton .

Jiménez, en individual femenino, dispuso de Daniela Hernández, de El Salvador, en tres set.