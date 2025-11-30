La lucha de Michael Jordan contra Nascar llega a los tribunales

Publicado por AP Creado: Actualizado:

CHARLOTTE, Carolina del Norte (AP) — La amarga lucha de Michael Jordan contra Nascar llega el lunes a un tribunal federal en un juicio con jurado que podría destrozar la principal serie de deportes de motor en Estados Unidos.

Las acusaciones antimonopolio presentadas por 23XI Racing, propiedad de Jordan, y Front Row Motorsports han expuesto comunicaciones personales salaces, las finanzas de NASCAR y un profundo desprecio entre algunos de los principales ejecutivos del deporte y sus participantes.

Denny Hamlin, tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, propietario de 23XI junto con Jordan y al que hace menos de un mes se le escapó el campeonato de la Cup Series , advirtió este fin de semana que no se esforzará en la prueba de dos semanas en el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

“A nuestros aficionados les han lavado el cerebro con los discursos de NASCAR durante décadas”, escribió Hamlin en redes sociales. “Se acabaron las mentiras a partir del lunes por la mañana. Es hora de la verdad. Es hora del cambio”.

El comisionado de NASCAR, Steve Phelps, ha dicho que la serie ha trabajado duro para resolver el caso antes del juicio del lunes.

¿De qué trata la demanda?

La demanda fue interpuesta por 23XI Racing, propiedad de Jordan, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Hamlin y Curtis Polk, el veterano representante comercial de Jordan. A ellos se unió Front Row Motorsports, un equipo propiedad del empresario Bob Jenkins que ganó las 500 Millas de Daytona de 2021. Ambos fueron los únicos equipos de 15 que se negaron a firmar renovaciones de los contratos de fletamento que NASCAR les presentó a finales de 2024.

Los 15 equipos habían estado luchando por términos más favorables en los acuerdos de constitución durante más de dos años de negociaciones, y los términos finales no cumplieron con lo que los equipos habían estado buscando. 23XI y Front Row acusaron a NASCAR de ser un monopolio y presentaron una demanda por motivos antimonopolio.

¿Qué es una carta?

El sistema de chárter se introdujo en 2016 y es la versión de NASCAR del modelo de franquicia utilizado por la mayoría de las demás ligas deportivas profesionales. Estar chárter garantiza al auto un lugar en la parrilla de 40 autos para las 38 carreras, así como un pago definido de la bolsa semanal.

Incluso con los estatutos, los equipos argumentaron que el modelo de ingresos no es viable. Querían que los estatutos se volvieran permanentes (son renovables y revocables), que se les asignara un mayor porcentaje de los ingresos y que tuvieran voz en la gobernanza.

23XI y Front Row consideraron que los nuevos acuerdos de fletamento no cumplían con dichas exigencias y se negaron a firmarlos. Ambas organizaciones argumentan que NASCAR ejerce un control excesivo sobre todos los aspectos de la serie de carreras y alegan un monopolio basado en cláusulas de exclusividad, la propiedad de la mayoría de los circuitos del calendario de la Copa y su control del reglamento.

23XI y Front Row ahora también están buscando una gran suma monetaria de NASCAR para cubrir sus honorarios legales y pérdidas financieras sufridas este año por no estar autorizados, además de la demanda.

La defensa de NASCAR

NASCAR fue fundada hace 76 años por la familia France, con sede en Florida, y dice que no ha violado la ley antimonopolio porque no ha hecho nada para restringir el comercio más allá de las prácticas comerciales normales.

La NASCAR ha argumentado que los pagos del contrato de fletamento de 2025 aumentaron, lo que demuestra que no es anticompetitivo. La NASCAR también ha mencionado la opción de que los autos participen en carreras como "equipos abiertos" e intenten clasificarse en uno de los cuatro puestos no fletados según la velocidad de clasificación. 23XI y Front Row han sido equipos abiertos, y aunque sus seis autos en conjunto participaron en todas las carreras, esto les costó a ambas organizaciones millones de dólares en premios.

El proceso de descubrimiento previo al juicio reveló que NASCAR ganó más de $100 millones en 2024.

Drama detrás de escena

La fase de descubrimiento ha sido brutal para ambas partes con la exposición de comunicaciones personales indecorosas de los principales ejecutivos de NASCAR, así como de los dos equipos.

Phelps fue uno de los líderes que, en una conversación con otros ejecutivos de la NASCAR, llamó al dueño del equipo miembro del Salón de la Fama, Richard Childress, un "dinosaurio", un "idiota" y un "paleto estúpido". La conversación también incluyó una referencia a que Childress "le debe toda su fortuna a la NASCAR" y que necesitaba "que lo llevaran a la cárcel y lo azotaran".

Otro ejecutivo de NASCAR alegó que los fanáticos del deporte no saben leer, y varios líderes de series amonestaron a la serie de pista corta de verano SRX del piloto del Salón de la Fama Tony Stewart, y amenazaron con cancelarla porque los pilotos de NASCAR estaban participando.

Por otro lado, se descubrió que el presidente de 23XI dijo que el presidente de NASCAR, Jim France, tuvo que morir para recibir términos de estatuto favorables, Hamlin admitió su desagrado por la familia France, uno de los asesores de Jordan dijo que Hamlin no era un buen hombre de negocios y Jordan bromeó diciendo que pierde más dinero en un casino de lo que le paga a uno de sus conductores.

¿Quién estará en la corte?

La NASCAR ha indicado que quiere que Rick Hendrick y Roger Penske, los dos dueños de equipos más poderosos de Estados Unidos, y ninguno de los miembros del Salón de la Fama quiere testificar. Ambos presentaron una moción solicitando que ni siquiera se les tome declaración, y si deben hacerlo, que el interrogatorio se limite a los estatutos.

Hendrick y Penske forman parte de un amplio grupo de propietarios que presentaron declaraciones en nombre de la NASCAR en defensa del sistema de chárter. Estas declaraciones demostraron la unidad entre los equipos no demandantes, quienes no desean que se disuelva el sistema de chárter, lo que podría ocurrir si la NASCAR pierde el caso.

Pero lo que NASCAR no destaca es que muchos de los propietarios de equipos aún señalaron que los acuerdos de fletamento de 2025 aún no están a la altura de todas sus peticiones.

Además, la NASCAR ha solicitado que a algunos de los demandantes no se les permita sentarse en la sala durante el juicio. Se presume que la solicitud es para que Jordan, oriundo de Carolina del Norte, quien llevó a la Universidad de Carolina del Norte a un campeonato nacional y fue dueño de los Charlotte Hornets de la NBA, y Hamlin, no tengan la oportunidad de distraer al jurado.

Hasta el domingo por la tarde no se había tomado una decisión sobre quién puede sentarse en el tribunal.

¿Cuáles son algunos resultados?

El caso podría resolverse en cualquier momento, incluso si se dicta sentencia y se apela.

Si 23XI y Front Row ganan, el jurado determinará la indemnización monetaria real y el juez Kenneth Bell podrá ajustar la cifra e incluso triplicarla. Bell también estaría encargado de desmantelar cualquier monopolio que se descubra.

Entre las amenazas a NASCAR están las órdenes de que la familia France venda el deporte, venda las pistas que posee, desmantele el sistema de charter, ordene charters permanentes… todo es posible.

Si NASCAR gana, es poco probable que 23XI y Front Row sigan operando después de 2026, y los seis chárteres que se mantienen en reserva probablemente se venderán a otros interesados. El último chárter vendido se vendió por 45 millones de dólares, y NASCAR ha indicado que existe un interés apremiante de posibles compradores, incluyendo firmas de capital privado.