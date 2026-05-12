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Como parte del plan de construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas que ejecuta el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), en consonancia con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para promover el deporte, la inclusión y el bienestar comunitario, el presidente Luis Abinader encabezó este lunes la entrega de los pabellones de entrenamientos del Centro Deportivo de La Romana.

Los remozamientos incluyen los salones de combate para boxeo, lucha, taekwondo y judo, así como oficinas de federaciones, clubes y cafetería, además de la instalación de ring de boxeo, tatamis, impermeabilización de techos, pintura general e instalaciones eléctricas.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional e informó que la obra fue realizada con una inversión de RD$53,724,353.12 para beneficiar a cientos de atletas y fortalecer la práctica de múltiples disciplinas deportivas en la provincia.

Asimismo, explicó que las obras surgieron luego de escuchar las inquietudes de líderes comunitarios y deportivos de la provincia en un encuentro realizado el 11 de septiembre de 2024, donde se identificó el deterioro de las instalaciones como una de las principales problemáticas del sector.

“El presidente Luis Abinader autorizó de inmediato los fondos necesarios para transformar estos pabellones, que antes representaban una vergüenza y hoy se convierten en espacios dignos para nuestros atletas”, expresó el funcionario.

El ministro resaltó que cientos de jóvenes que practicaban deportes en condiciones precarias ahora contarán con instalaciones adecuadas para su formación y desarrollo competitivo.