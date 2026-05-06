Luis Abinader oficializa el inicio de la ruta de la antorcha hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, encabezó este miércoles en el Palacio Nacional el acto de recibimiento de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en dónde hizo un llamado a fortalecer el espíritu deportivo, resaltando su valor en la formación de la juventud y en la cohesión social.

Al recibir la antorcha de los juegos, el jefe de Estado expresó su deseo de que la llama simbólica ilumine cada rincón del país, sirviendo como fuente de inspiración para las futuras generaciones.

Destacó la importancia de este símbolo como motor de unidad nacional y como guía hacia la celebración de unos juegos memorables.

Con esta ceremonia, el mandatario dio el banderazo de salida oficial al fuego que iluminará la cita deportiva regional, programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“Que viva el deporte y la República Dominicana”, proclamó el mandatario, reafirmando su compromiso con el impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo integral a través de la actividad deportiva.

El atleta, Gabriel Mercedes portó el fuego sagrado de los juegos al inicio y luego lo entregó a Bernardita García Smester (hija de Juan Ulises "Wiche" García Saleta). Asimismo, paso por las manos de la alcaldesa Carolina Mejía, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Luisín Mejía, presidente del Centro Caribe Sports, para luego llegar a manos del presidente del comité organizador, José Monegro, Garibaldi Bautista y finalmente a la atleta Crismery Santana.

La actividad que inició a las 5:30 de la tarde, marca el nacimiento de la “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, un trayecto que busca fortalecer la identidad nacional y el compromiso de la ciudadanía con el desarrollo deportivo.

José Monegro

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, afirmó que estos serán los juegos más grandes de la historia, concebidos para fomentar valores como la honestidad, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia.

Destacó que se trata de un evento que pertenece a todos y cada uno de los dominicanos, al asegurar que se hará historia, al tiempo que adelantó que la mascota de los juegos estará inspirada en el Barrancolí, como símbolo representativo de la identidad y el espíritu nacional.

Luisín Mejía

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, afirmó que el presidente Luis Abinader ha sentado un precedente con su involucramiento directo en la organización de los juegos, destacando que el mandatario mantiene un seguimiento constante y un firme compromiso para que el país quede bien ante la comunidad internacional.

Subrayó que no se han escatimado esfuerzos para garantizar que este evento sea una verdadera fiesta del deporte.

Homenaje a Juan Ulises García Saleta (Wiche)

En esta edición, el recorrido de la antorcha rinde un tributo histórico a Juan Ulises García Saleta (Wiche), figura central del olimpismo nacional. Saleta fue el impulsor del deporte institucional dominicano, cuyo legado permitió proyectar al país en los escenarios internacionales más exigentes.

Travesía por la geografía nacional

Tras el acto en la casa de Gobierno, la antorcha iniciará un periplo que abarcará las 31 provincias y el Distrito Nacional bajo el siguiente cronograma:

• Punto de partida: La travesía nacional comenzará formalmente este viernes 8 de mayo, tomando como punto de origen la provincia de Pedernales.

• Propósito: A través de este recorrido, el Gobierno y el Comité Organizador difundirán un mensaje de integración social y compromiso ciudadano en cada rincón del país.

• Impacto: Se espera que la "Llama de los Valores" movilice a miles de dominicanos, consolidando el entusiasmo nacional de cara a la inauguración de los Juegos.

Los juegos

La llama que llegó este miércoles a la sede de Gobierno inició su ciclo el pasado 11 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, México. En una ceremonia cargada de simbolismo, el fuego fue encendido conectando las raíces ancestrales de la región con el presente deportivo, antes de ser entregado formalmente a las autoridades dominicanas para su traslado al país.

En los juegos participarán más de 6,200 atletas de alrededor de 36 países y territorios de Centroamérica y el Caribe.

Habrá decenas de disciplinas y alrededor de 470 pruebas en múltiples sed. Incluye deportes como atletismo, natación, béisbol, voleibol, equitación y muchos más.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (oficialmente XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe) son el mayor evento multideportivo regional de Centroamérica y el Caribe.

Estuvieron presentes la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; los ministros de Deportes, Kelvin Cruz; Obras Públicas, Eduardo Estrella; Vivienda, Ito Bisonó; Defensa, el teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista.

y el ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, Jose Joaquín Puello.