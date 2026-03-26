Luisito presentará plancha este sábado

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El dirigente deportivo Luisito Mercedes lanzará oficialmente este sábado su precandidatura a la presidencia de la Asociación de Béisbol del Distrito Nacional (Abedina).

El acto tendrá lugar este sábado a las 7:00 de la noche en el Club Los Prados, y se perfila como una “gran fiesta de la unidad” para el béisbol distrital.

Así lo afirmó el aspirante a la presidencia, Luisito Mercedes, quien adelantó cuenta con la intención de voto de aproximadamente el 90 % de los miembros del padrón electoral.

“Presentaremos una plancha para la presidencia de la asociación de béisbol, enfocada en renovar el liderazgo y fortalecer la estructura administrativa” , señaló.

Agregó que el movimiento busca impulsar el desarrollo del béisbol local, mejorar las instalaciones y fomentar la participación de nuevos talentos.