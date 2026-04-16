Luka Doncic y Cade Cunningham serán elegibles para premios, afirma la NBA

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Luka Dončić de Los Angeles Lakers y Cade Cunningham de Detroit Pistons serán elegibles para premios como el de Jugador Más Valioso (MVP) y el de All-NBA esta temporada, a pesar de no haber alcanzado el mínimo de 65 partidos, según anunciaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA).

Dončić jugó 64 partidos y Cunningham 63. Sin embargo, tanto la liga como el sindicato acordaron que ambos debían figurar en la boleta de nominaciones en virtud de la cláusula de "circunstancias extraordinarias" del convenio colectivo.

Dončić, uno de los favoritos para el premio MVP tras ganar el título de máximo anotador de la liga, se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Cunningham se perdió 12 partidos debido a un colapso pulmonar diagnosticado el 17 de marzo..

“La NBA y la NBPA acordaron que, considerando todas las circunstancias de Cunningham y Dončić, ambos jugadores reunían los requisitos para recibir premios”, declararon la liga y el sindicato en un comunicado.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Dončić expresó su agradecimiento a la NBPA por interceder en su nombre y a la NBA por su justa decisión, y agregó que para él era importante estar presente en el nacimiento de su hija en diciembre.

“Esta temporada ha sido muy especial para mí por todo lo que mis compañeros y yo hemos logrado, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga”, decía el comunicado.

Anthony Edwards, de Minnesota, quien jugó 60 partidos que cumplían los requisitos, también intentó entrar en la lista de candidatos a los premios mediante la apelación por circunstancias extraordinarias, pero solicitó la aprobación de un árbitro independiente. Su apelación fue denegada.

El entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, señaló que Edwards no descansa, y expresó su descontento al respecto, solicitando una explicación.

La situación de Dončić y Cunningham fue un tema central hacia el final de la temporada. Victor Wembanyama, de San Antonio, candidato a MVP y probable jugador defensivo del año, alcanzó los 65 partidos en el penúltimo encuentro de los Spurs, y Nikola Jokic, tres veces MVP de Denver, se clasificó para los premios de este año en la última jornada de la temporada regular. Jokic ha quedado primero o segundo en la votación para el MVP en cada una de las últimas cinco temporadas y ganó los títulos de reboteador y asistente de la liga esta temporada.