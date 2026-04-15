“Maita” se concentra en aglutinar mejor talento

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La República Dominicana, que es el vigente campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, ha comenzado a realizar los trabajos de cara a presentar un buen conjunto para los Juegos de Santo Domingo 2026, que será en la categoría U-20.

El dirigente del combinado nacional, el inmortal del Deporte, José -Maíta- Mercedes, al conversar con redactores de HOY proclamó que en estos momentos se encuentra en Nueva York realizando campamentos para observar los distintos talentos para los juegos.

“Hemos visto algunos jugadores en una pequeña concentración y mañana domingo, haremos un campamento con todos para ver los talentos”, añadió.

Equipo que fue al Mundial

Manifestó que la idea es llevar a los Juegos Centroamericanos a la mayor cantidad de jugadores que fueron al Mundial el año pasado a Suiza y agregar a otros jugadores.

“Veremos si se logran los permisos de Lucas Morillo, Danny Carbucia, Frank Siaka, un joven De los Santos, Maldonado Hijo, de la Romana Jorge Féliz, de Bameso para unirlos para los juegos”, precisó.

Un campamento Nacional

Expuso que se hizo un campamento nacional buscando jugadores U-20, con más de 40, desde hace ya tres semanas.

“Se hicieron algunos cortes, nos quedamos con 25 jugadores para luego agregar a los que viven y estudian en los diferentes estados de Estados Unidos”, apuntó Maita Mercedes desde Nueva York. El cuerpo técnico está conformado por él, Melvyn López y Alex Mirabello, que da soporte al equipo desde Nueva York.

“Tenemos un gran compromiso con los juegos en nuestro país”, acotó.

RD monarcas Juegos 2023

La Selección Nacional de Baloncesto Masculino de la República Dominicana venció de manera convincente 89-72 a México para conquistar la presea de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.