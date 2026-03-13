Mangú vs. Kimchi: 4 claves del duelo RD vs Corea del Sur en Cuartos de Final

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase más intensa mientras la invicta República Dominicana se prepara para recibir a Corea del Sur en un partido de cuartos de final decisivo en el LoanDepot Park.

Los dominicanos, que vienen de una racha perfecta de 4-0 en el Grupo D, se enfrentan a una selección surcoreana que, milagrosamente, aseguró su primera clasificación a la fase eliminatoria desde 2009.

El partido comenzará a las 6:30 p.m. ET en el parque LoanDepot en Miami.

A continuación, te brindamos 4 claves vitales para este enfrentamiento decisivo de Cuartos de Final.

1. Poder Dominicano vs. "Small Ball" coreano

República Dominicana ha redefinido su dominio ofensivo en este torneo, estableciendo un nuevo récord en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol con 13 jonrones.

Liderados por las superestrellas Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., la alineación dominicana encabezó casi todas las categorías estadísticas en la primera ronda, incluyendo un OPS colectivo de 1.130.

Para avanzar, deben mantener este enfoque de "potencia de fuego" contra una defensa surcoreana conocida por su eficiencia y su estrategia de pitcheo de enjambre.

2. Redención para Cristopher Sánchez

El zurdo de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, fue confirmado como abridor de República Dominicana. A pesar de terminar segundo en la contienda por el Cy Young de la Liga Nacional de 2025,

Sánchez tuvo un comienzo inestable en la fase de grupos, permitiendo tres carreras en poco más de una entrada contra Nicaragua.

Su capacidad para encontrar el control desde el principio contra una alineación surcoreana que destaca por hacer contacto y conseguir bases por bolas, en particular contra Moon Bo-gyeong, quien bateó .538 en la primera ronda, será crucial para evitar una sorpresa temprana.

3. Cuidando de la zona de strike

Si bien República Dominicana cuenta con un cuerpo de lanzadores de élite, el control sigue siendo una preocupación. Se ha observado que relevistas como Camilo Doval y Abner Uribe, si bien poseen un rendimiento de tres dígitos, tuvieron dificultades para conseguir bases por bolas durante la temporada 2025 de la MLB y la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

El mejor camino para Corea del Sur hacia la victoria reside en la paciencia; si logran obligar a los lanzadores dominicanos a conteos de alto impacto y aprovechar los pases libres, podrían neutralizar la brecha de talento.

4. Resiliencia Coreana

Corea del Sur llega a Miami como un equipo "underdog".

Tras dos derrotas consecutivas ante Japón y Taiwán, aseguraron su lugar en un desempate muy ajustado tras una victoria por 7-2 sobre Australia. El equipo del entrenador Ryu Ji-hyun ha demostrado una actitud de "nunca darse por vencido", como lo demuestra el decisivo elevado de sacrificio de Ahn Hyun-min que salvó el torneo.