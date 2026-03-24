Peloteros de RD
Manny Machado en ruta firme hacia Cooperstown
El tercera base de los Padres de San Diego exhibe entre sus logros, siete Juegos de Estrellas, tres Bates de Plata, dos Guantes de Oro y un Un Guante de Platino.
Como cada nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas una gran cantidad de peloteros dominicanos buscarán alcanzar metas personales y logros estadísticos históricos en sus respectivas carreras.
En esta entrega analizaremos las principales metas del estelar tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, de 33 años, y quien busca afianzar su ruta hacia el Salón de la Fama.
Metas estadísticas
Entre sus principales metas estadísticas en la venidera temporada se destacan:
Los 20 triples (le faltan 2)- Los 400 dobles (le faltan 4)- Los 800 extrabases (le faltan 17)
Las 1,100 carreras anotadas (le faltan 18)
Los 400 jonrones (le faltan 31)
Los 2,100 hits (le faltan 31)
Las 150 bases robadas (le faltan 37)
Las 700 bases por bolas (le faltan 37)
Las 1,200 carreras remolcadas (le faltan 56)
Los 7,500 turnos (le faltan 76)
Las 3,700 bases alcanzadas (le faltan 92)
Los 2,000 juegos (le faltan 106)
Las 8,500 apariciones al plato (le faltan 305)
Deportes
Marichal, Pedro y David apoyaron RD en clásico
Hector Gomez
Logros
Siete Juegos de Estrellas.
Tres Bates de Plata.
Dos Guantes de oro.
Un Guante de Platino.
Lideró la Liga Americana en dobles en 2013 con 51.
Estadísticas de por vida- 14 temporadas (2012-2025)- 3 equipos: Orioles de Baltimore (2012-2018). Dodgers de Los Ángeles (2018); Padres de San Diego (2019-2025).
1,894 juegos
8,195 apariciones al plato
7,424 turnos
1,082 carreras anotadas- 2,069 hits
396 dobles
18 triples
369 jonrones
783 extrabases
3,608 bases alcanzadas- 1,144 carreras remolcadas- 113 bases robadas
663 bases por bolas- 1,433 ponches
AVG .279
OBP .338
SLG .486
OPS .824
OPS+ 124
WAR 61.7