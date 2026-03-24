Manny Machado en ruta firme hacia Cooperstown

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Como cada nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas una gran cantidad de peloteros dominicanos buscarán alcanzar metas personales y logros estadísticos históricos en sus respectivas carreras.

En esta entrega analizaremos las principales metas del estelar tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, de 33 años, y quien busca afianzar su ruta hacia el Salón de la Fama.

Metas estadísticas

Entre sus principales metas estadísticas en la venidera temporada se destacan:

Los 20 triples (le faltan 2)- Los 400 dobles (le faltan 4)- Los 800 extrabases (le faltan 17)

Las 1,100 carreras anotadas (le faltan 18)

Los 400 jonrones (le faltan 31)

Los 2,100 hits (le faltan 31)

Las 150 bases robadas (le faltan 37)

Las 700 bases por bolas (le faltan 37)

Las 1,200 carreras remolcadas (le faltan 56)

Los 7,500 turnos (le faltan 76)

Las 3,700 bases alcanzadas (le faltan 92)

Los 2,000 juegos (le faltan 106)

Las 8,500 apariciones al plato (le faltan 305)

Logros

Siete Juegos de Estrellas.

Tres Bates de Plata.

Dos Guantes de oro.

Un Guante de Platino.

Lideró la Liga Americana en dobles en 2013 con 51.

Estadísticas de por vida- 14 temporadas (2012-2025)- 3 equipos: Orioles de Baltimore (2012-2018). Dodgers de Los Ángeles (2018); Padres de San Diego (2019-2025).

1,894 juegos

8,195 apariciones al plato

7,424 turnos

1,082 carreras anotadas- 2,069 hits

396 dobles

18 triples

369 jonrones

783 extrabases

3,608 bases alcanzadas- 1,144 carreras remolcadas- 113 bases robadas

663 bases por bolas- 1,433 ponches

AVG .279

OBP .338

SLG .486

OPS .824

OPS+ 124

WAR 61.7